Sinop'ta belediye personeli hidrolik yağ hırsızlığı iddiasıyla tutuklandı - Son Dakika
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Sinop'ta belediye personeli hidrolik yağ hırsızlığı iddiasıyla tutuklandı

04.03.2022 10:52
Sinop'ta belediye personeli hidrolik yağ hırsızlığı iddiasıyla tutuklandı

Sinop'ta belediyeye ait hizmet araçlarından hidrolik yağ hırsızlığı yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Sinop'ta belediyeye ait hizmet araçlarından hidrolik yağ hırsızlığı yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Sinop Belediyesine ait hizmet araçlarından hidrolik yağ hırsızlığı yapıldığı ihbarını değerlendiren Asayiş Şubesi ekiplerince şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ekiplerce araçların yer aldığı garaja düzenlenen operasyonda, belediye personeli olduğu belirlenen bir kişi hidrolik yağ hırsızlığı gerçekleştiği sırada suçüstü yakalandı.

Garajda yapılan aramada, suçta kullanıldığı tespit edilen düzenek ve malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı C.C. işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

Sinop'ta belediye personeli hidrolik yağ hırsızlığı iddiasıyla tutuklandı

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Asayiş, Sinop, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sinop'ta belediye personeli hidrolik yağ hırsızlığı iddiasıyla tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sinop'ta belediye personeli hidrolik yağ hırsızlığı iddiasıyla tutuklandı - Son Dakika
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