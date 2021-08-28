Sinop'ta bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Sinop'ta bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Sinop'un Boyabat ilçesinde çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bir kişi bıçakla öldürüldü, bir kişi yaralandı.

Sinop'un Boyabat ilçesinde çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bir kişi bıçakla öldürüldü, bir kişi yaralandı. Darıözü köyü Göllük Yaylası'nda Menderes Cebeci ve İsmail A. arasında köpek besleme yüzünden çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavganın büyümesi üzerine İsmail A, Menderes Cebeci ve arkadaşı Sami Bitekin'i bıçaklayarak kaçtı. Sağlık ekipleri ve jandarmaya haber verilmesiyle olay yerine gelen 112 Acil Sevis ekipleri, yaralıları Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralılardan Cebeci, yapılan müdahaleye rağmen kurtulamadı. Bitekin ise buradaki müdahalenin ardından Samsun'a sevk edildi. Boyabat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İsmail A'nın yakalanması için çalışma başlattı.

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