Sinop'ta bıçaklı kavga: 1 yaralı
58 dakika önce
Sinop'un Saraydüzü ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada bir kişi bıçakla yaralandı.
Sinop
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 04:49 Kaynak: AA
'un Saraydüzü
ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada bir kişi bıçakla yaralandı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Bahşaşlı köyünde akraba olan Ş.U. ile E.U. arasında arazi anlaşmazlığı sebebiyle tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda E.U, bıçaklanarak ağır yaralandı. Sağlık ekiplerince Sinop Atatürk
Devlet Hastanesine kaldırılan E.U'nun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
S.U. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
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