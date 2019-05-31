Son Dakika Haberleri: Sinop'ta bıçaklı kavga: 1 yaralı
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Sinop'ta bıçaklı kavga: 1 yaralı

58 dakika önce

Sinop'un Saraydüzü ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada bir kişi bıçakla yaralandı.

Sinop'ta bıçaklı kavga: 1 yaralı, System.String[]
Sinop'un Saraydüzü ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada bir kişi bıçakla yaralandı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Bahşaşlı köyünde akraba olan Ş.U. ile E.U. arasında arazi anlaşmazlığı sebebiyle tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda E.U, bıçaklanarak ağır yaralandı. Sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan E.U'nun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
S.U. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 04:49 Kaynak: AA
Saraydüzü, Sinop, Güncel
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