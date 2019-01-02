Son Dakika Haberleri: Sinop'ta Bıçaklı Kavga: 3 Yaralı

Sinop'ta Bıçaklı Kavga: 3 Yaralı

52 dakika önce

Sinop'ta, üç kişiyi bıçakladığı iddia edilen zanlı tutuklandı.

Sinop'ta Bıçaklı Kavga: 3 Yaralı, System.String[]
Sinop'ta, üç kişiyi bıçakladığı iddia edilen zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Gazi Caddesi'nde V.B. (17) ile Kamuran B. (21) ve Eyüp D. (18) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine V.B, bıçakla Kamuran B. ve Eyüp D'yi yaraladı.

Olay yerinden kaçan zanlı, gittiği restoranda tartıştığı restoranın işletmecisi Ömer Y'yi (58) de bıçakladı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şüpheli ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 04:34 Kaynak: AA

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