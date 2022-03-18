Üç katlı apartmanda çıkan yangında iki dairede hasar oluştu - Son Dakika

Sinop'ta bir binada çıkan yangın, iki dairede hasara yol açtı.

Kefevi Mahallesi'nde üç katlı bir apartmanın ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sinop Belediyesi itfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.

Yangın sırasında apartmanın en üst katındaki dairede yaşayan ve hastalığı nedeniyle dışarı çıkmakta zorluk çeken yaşlı bir kişi, polis ekiplerince kurtarıldı.

Yangında iki dairede hasar oluştu.