Üç katlı apartmanda çıkan yangında iki dairede hasar oluştu - Son Dakika
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Üç katlı apartmanda çıkan yangında iki dairede hasar oluştu

18.03.2022 18:26

Sinop'ta bir binada çıkan yangın, iki dairede hasara yol açtı.

Sinop'ta bir binada çıkan yangın, iki dairede hasara yol açtı.

Kefevi Mahallesi'nde üç katlı bir apartmanın ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sinop Belediyesi itfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.

Yangın sırasında apartmanın en üst katındaki dairede yaşayan ve hastalığı nedeniyle dışarı çıkmakta zorluk çeken yaşlı bir kişi, polis ekiplerince kurtarıldı.

Yangında iki dairede hasar oluştu.

Üç katlı apartmanda çıkan yangında iki dairede hasar oluştu
Üç katlı apartmanda çıkan yangında iki dairede hasar oluştu
Üç katlı apartmanda çıkan yangında iki dairede hasar oluştu

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İtfaiye, Yangın, Polis, Sinop, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Üç katlı apartmanda çıkan yangında iki dairede hasar oluştu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Üç katlı apartmanda çıkan yangında iki dairede hasar oluştu - Son Dakika
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