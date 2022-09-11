Sinop'ta dördüncü kattan düşen çocuk yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Sinop'ta dördüncü kattan düşen çocuk yaralandı

11.09.2022 13:52
Sinop'ta dördüncü kattan düşen çocuk yaralandı

Sinop'ta bir apartmanın dördüncü katındaki dairenin penceresinden toprak zemine düşen çocuk yaralandı.

Sinop'ta bir apartmanın dördüncü katındaki dairenin penceresinden toprak zemine düşen çocuk yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 12 yaşındaki bir kız çocuğu Kefevi Mahallesi'ndeki evlerinin penceresinden toprak zemine düştü.

Ailesinin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.

Yaralanan çocuk sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

YORUMLAR
500
Sinop'ta sahte para operasyonunda bir kişi tutuklandı Sinop'ta sahte para operasyonunda bir kişi tutuklandı Meteoroloji: Batı Karadeniz'de Kuvvetli Sağanak Yağış Bekleniyor Meteoroloji: Batı Karadeniz'de Kuvvetli Sağanak Yağış Bekleniyor
Kaynak: AA

Sinop, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sinop'ta dördüncü kattan düşen çocuk yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
12:45 Sahneye dekolteyle çıkan Simge Sağın'a tepki: Gülşen gitti, Simge geldi
12:01 Bakan Nebati makro ekonomide yaşanan güzel gelişmeyi duyurdu! İşte Borsa İstanbul'un büyük başarısı
11:57 CHP'li Ekrem İmamoğlu: AK Parti'nin teşkilatlarına çocuklarınızı, gençlerinizi emanet etmeyin, yollamayın
11:36 İngiltere Kraliyeti'nde değişim! Kate Middleton kayınvalidesi Prenses Diana'nın unvanını aldı
11:30 İstanbul'da amcasının eşiyle ilişki yaşayan kuzenine şantaj yaptı! Yasak aşk ifşa olunca "namus meselesi" yüzünden silahlar patladı
11:32 İstanbul için yağış vakti! Meteoroloji tarih verdi
11:18 Yunanistan'ın ateş açtığı geminin, İsrail'in saldırdığı Mavi Marmara gemisi olduğu öğrenildi
10:53 Hücuma geçen Batı destekli Ukrayna ordusunun Başkomutanı Zelenski'den Rusya'ya: Kaçmaları en iyi seçenek
10:40 Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy evlendi! Gelinlik tartışma konusu oldu
10:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bir gece ansızın gelebiliriz" uyarısına karşı ABD'ye güvenen Miçotakis kelime oyunu yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2022 13:52:38. #1.12#
SON DAKİKA: Sinop'ta dördüncü kattan düşen çocuk yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement