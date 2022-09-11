Sinop'ta dördüncü kattan düşen çocuk yaralandı

Sinop'ta bir apartmanın dördüncü katındaki dairenin penceresinden toprak zemine düşen çocuk yaralandı.
Alınan bilgiye göre, 12 yaşındaki bir kız çocuğu Kefevi Mahallesi'ndeki evlerinin penceresinden toprak zemine düştü.
Ailesinin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.
Yaralanan çocuk sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
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