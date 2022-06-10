Sinop İl Emniyet Müdürlüğü tarafından halkın huzur ve güvenliği amacıyla belirli noktalarda yürütülen asayiş ve trafik kontrol noktalarında, şüphe üzerine durdurulan bir araç içerisinde yapılan aramada 14 şerit ve bir jelatin poşet içerisinde toplam 206 adet sentetik ecza hap tespit edildi.

Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Tragger, Sinop, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Sinop'ta bir araçta 206 adet sentetik ecza hap yakalandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.