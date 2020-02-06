Sinop'ta bir aydır kayıp kadının öldürülüp boş araziye gömüldüğü ortaya çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sinop'ta bir aydır kayıp kadının öldürülüp boş araziye gömüldüğü ortaya çıktı - Son Dakika

Sinop'ta bir aydır kayıp kadının öldürülüp boş araziye gömüldüğü ortaya çıktı

6 saat önce

Sinop'un Boyabat ilçesinde bir ay önce kaybolan kadının tüfekle vurularak öldürüldüğü anlaşıdı.

Sinop'ta bir aydır kayıp kadının öldürülüp boş araziye gömüldüğü ortaya çıktı, System.String[]

Sinop'un Boyabat ilçesinde bir ay önce kaybolan kadının tüfekle vurularak öldürüldüğü anlaşıdı.

Alınan bilgiye göre, olayla ilgili soruşturmayı yürüten jandarma, 27 gün önce arkadaşını tüfekle öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Hüseyin K.'nın, bir aydır arama çalışmaları süren kayıp Sevil Arslan ile irtibatını tespit etti.

Cumhuriyet Savcısının ifadesini aldığı Hüseyin K, kadını tüfekle vurduğunu, cesedi de Kayabagazı köyü kırsalına gömdüğünü söyledi.

Hüseyin K'nin ifadesi üzerine bölgede inceleme yapan ekipler, Arslan'ın toprağa gömülü cesedine ulaştı.


Arslan'n cenazesi, incelemenin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Boyabat, Sinop, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 06:58 Kaynak: AA
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