Bir balıkçı, teknesine yaklaşan yunusu besledi

Sinop'ta bir balıkçının teknesine yaklaşan yunus balığını beslediği anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kentin iç liman mevkisinde denize açılan bir balıkçı, limana dönüşe geçtiği sırada teknesinin yanına yunusun yaklaştığını fark etti.

Yunusu, balık atarak besleyen balıkçı, bu sırada kendisini görüntüleyen amatör denizcilerle de sohbet etti.

Görüntülerde, balıkçının yunus için attığı balıklara martıların ortak olmaya çalıştığı anlar da yer aldı.