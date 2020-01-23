Sinop'ta bir ev alevlere teslim oldu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Sinop'ta bir ev alevlere teslim oldu - Son Dakika

Sinop'ta bir ev alevlere teslim oldu

6 saat önce

Sinop'ta çıkan yangında 1 ev tamamen kül oldu.

Sinop'ta bir ev alevlere teslim oldu, System.String[]

Sinop'ta çıkan yangında 1 ev tamamen kül oldu.


Erfelek ilçesi Soğucalı köyünde saat 19.00 sıralarında yangın çıktı. Melahat Neçare'ye ait evde çıkan yangında ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Erfelek İtfaiyesi ve Erfelek Orman İşletmesi ekiplerinin müdahale ettiği yangında can kaybı yaşanmadı, çevreye sıçramadan kontrol altına aldı. Olayın şokunu atlatamayan Melahat Neçare'ye 112 Sağlık ekipleri tıbbi müdahalede bulundu. Yangının sobadan çıktığı belirlendi.


Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı. - SİNOP

Erfelek, Sinop, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 08:03 Kaynak: İHA
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