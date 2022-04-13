Sinop'ta bir ev ile ambar yanarak kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

Sinop'ta çıkan yangında bir ev ve ambar tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.
Alınan bilgiye göre, Erfelek ilçesi Himmetoğlu köyünde Yeter Acar'a ait evde yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine Sinop ve Erfelek itfaiyesi ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce müdahale edilen yangın, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.
Yangında Acar'a ait ev ile yanında bulunan ambar tamamen yandı.
Ekiplerce yanan evde yapılan ilk incelemede yangının elektrik kontağından çıktığı belirlendi. ???????
Kaynak: AA
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