Sinop'ta doğalgaz patlaması: 1 yaralı

Sinop'ta bir evde meydana gelen doğalgaz patlamasında 1 kişi yaralandı. Patlamanın etkisiyle apartmandaki ve karşı binadaki bazı evlerin camları kırıldı.

Olay, saat 18.00 sıralarında Ada Mahallesi Civelek Yolu Kızıltoprak Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 8 katlı bir apartmanın zemin katında doğalgaz patlaması meydana geldi. Patlamanın etkisiyle zemin kattaki İlhan Özcan(27) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından şoka giren şahıs Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bölgeye sevk edilen polis ekipleri ile itfaiye ve doğalgaz firması ekipleri bölgede güvenlik önlemleri aldı.

Yaşanan patlamaya şahit olan bir üst kat komşusu Engin Uğur, "Zemin katta kalan komşum koşarak bir yere gidiyordu bende eve giriyordum o sırada. Çocuğun nereye gittiğini merak ettim, apartmana girince gaz kokusu olduğunu fark ettim eve girdim. Hanıma gaz kokusu geliyor farkında mısın dedim. O sırada hanım balkondaydı yanına geçtim, o anda patlama oldu. Biz yere yattık evin bir iki camı patladı. Gürültü oldu büyük bir patlama oldu. Patlama olunca kendimizi yere attık, hanımın üzerine doğru yattım. Hasar var Allah'a şükür can kaybı yok" dedi.

Olayla ilgili incelemeler sürüyor. - SİNOP