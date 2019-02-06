Sinop'ta Bir İlki Gerçekleştiren Zanlı Yakalandı
8 dakika önce
Sinop'ta 9 aracın lastiklerini kestiği öne sürülen şüpheli yakalandı.
Sinop'ta 9 aracın lastiklerini kestiği öne sürülen şüpheli yakalandı.
Osmaniye köyü mevkisinde 9 aracın lastiklerinin aynı gün bıçakla kesilmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince çalışma başlatıldı. Olay yerine yakın bölgelerdeki güvenlik kameraları kayıtlarını inceleyen Asayiş Şubesi ekipleri, şüphelinin İsmail Ç. olduğunu belirledi. Şehir merkezindeki adresinde gözaltına alınan zanlının üst aramasında olayda kullandığı değerlendirilen bıçak ele geçirildi.
Mutlu şehir Sinop'ta ilk kez yaşanan olay araç sahiplerini şoke etmişti. - SİNOP
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 02:53 Kaynak: İHA
Cani Kocası Tarafından İnşaat Demiriyle Dövülen Kadın "Merdivenden Düştüm" Dedi
"Trafik Var" Diyerek Yolcuları İndiren Taksici, Para Vermeyen Yolculara Tepki Gösterdi
Yabani Keçi Avlarken Uçurumdan Düşüp Öldü
Namaz Kılmak İçin Otobüsün Durmasını İsteyen Yolcu, Şoför ve Muavinden Tekme Tokat Dayak Yedi