İş yerine giren sincap yakalanarak ormanlık alana bırakıldı - Son Dakika

Sinop'un Boyabat ilçesinde bir iş yerine giren sincap, yakalandıktan sonra ormanlık alanda salıverildi.

Dörtyol Kavşağı yakınındaki bir telefoncu dükkanına giren sincap, içeridekilerin paniklemesinden korkarak iş yerinin tavanındaki kablolara tutundu.

Sincabı 20 dakika süren uğraşının ardından yakalayan iş yeri sahibi Ali Giresun ve esnaf arkadaşları, hayvanı bir kafese koydu.

Sincap, daha sonra ormanlık alana götürülerek serbest bırakıldı.

Sincabın iş yerine girmesi ve yakalamak için verilen uğraşı ile serbest bırakılma anları, cep telefonu kamerasıyla da görüntülendi.

Ali Giresun, AA muhabirine, esnaf arkadaşlarıyla muhabbet ederken bir anda dükkanın içine giren sincabı gördüklerini söyledi.

Hemen kapıyı kapattıklarını anlatan Giresun, "Bir süre dükkan içinde dolaşan sincabı zarar vermeden yakalayıp ormanlık alana bıraktık. Bizim için güzel bir anı oldu." ifadesini kullandı.

Çevredeki esnaflardan İsmail Kuru da yoldan hızlı bir şeyin geçtiğini gördüklerini belirterek, "Dikkatlice bakınca sincap olduğunu fark ettik. Bir aracın altında kalıp ezilebilir endişesiyle peşinden koştuk. Dörtyol kavşağına kadar takip ettik. Oradan geri döndü ve telefon bayisi arkadaşımızın dükkanının açık olan kapısından içeri girdi." dedi.

Sincabın içeride sağa sola koşuşturduğunu dile getiren Kuru, "Elimle yakalamaya çalıştım, elimi tırmaladı. Tavandaki klima borusuna tutunup bekledi. Ben de uzun saplı fırçayla dokunup aşağı inmesini sağladım. Yere inen sincabı bir süre kovalamaca sonrasında yakalayıp kafese koydum. Daha sonra ormanlık alana götürerek doğal hayatına bıraktım. Benim için güzel bir anı oldu. Canlılarımızı koruyalım. Onlar dilsizdir ama Rabbimiz bize emanet etmiştir." diye konuştu.

Sincabın yakalanmasını cep telefonu kamerasıyla kaydeden esnaf Mehmet Aktaş ise dükkanın önündeki hareketlilik dikkatini çekince yaşananları kaydettiğini söyledi.