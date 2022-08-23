Sinop'ta bir iş yerine silahlı saldırı güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
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Sinop'ta bir iş yerine silahlı saldırı güvenlik kamerasına yansıdı

23.08.2022 17:22
Sinop'ta bir iş yerine silahlı saldırı güvenlik kamerasına yansıdı

Sinop'ta bir iş yerine silahla ateş edilme anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Sinop'ta bir iş yerine silahla ateş edilme anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kent merkezi Ordu Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir iş yerine, otomobille gelen kişilerce tabancayla ateş edildi. Şüpheliler aynı araçla olay yerinden uzaklaştı.

İş yeri sahibinin yara almadan kurtulduğu saldırı anı başka bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntüde, şüphelilerin araçla iş yerinin önüne gelerek ateş etmesi ve ardından ayrılmaları yer alıyor.

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Kaynak: AA

Sinop, Ordu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sinop'ta bir iş yerine silahlı saldırı güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Sinop'ta bir iş yerine silahlı saldırı güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
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