Sinop'ta iş yerine silahla ateş eden zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent merkezi Ordu Mahallesi'nde iş yerine silahla ateş edilmesinin ardından şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Sinop 'ta bir iş yerine tabancayla ateş eden şüpheli tutuklandı.

Kaynak: AA

Sinop, Ordu, Güncel, Son Dakika

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