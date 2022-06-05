Sinop'ta bir iş yerine tüfekle ateş edilme anı güvenlik kamerasına yansıdı

Sinop'ta bir iş yerine tüfekle ateş edilme anı başka bir işi yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, kent merkezi Atatürk Caddesi'nde faaliyet gösteren bir iş yerinin önüne gelen bir kişi yanında getirdiği tüfekle iş yerine ateş etti.

Olayın ardından kaçan şüpheli, iş yerine yakın bir mesafede bulunan Sinop Adalet Sarayı girişindeki polis kontrol noktasına giderek teslim oldu.

İş yeri sahibinin yara almadan kurtulduğu saldırı anı ise başka bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, şüphelinin iş yerinin önüne gelerek ateş etme ve ardından koşarak uzaklaşma anları yer alıyor.