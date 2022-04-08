Sinop'ta bir kadın eski eşi tarafından öldürüldü - Son Dakika
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Sinop'ta bir kadın eski eşi tarafından öldürüldü

08.04.2022 00:06
Sinop'ta bir kadın eski eşi tarafından öldürüldü

Boyabat'ta bir kadın, eski eşi tarafından öldürüldü.

Boyabat'ta bir kadın, eski eşi tarafından öldürüldü.

Alınan bilgiye göre, boşandığı eşinin evine eşyalarını almaya giden Zeynep G. (38) ile Birol B. (46) arasında tartışma çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen emniyet güçleri, girdikleri evde kadını yerde hareketsiz halde buldu.

112 Acil Servis ekiplerince yapılan kontrolde Zeynep G.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Zanlı Birol B. gözaltına alındı.

Boğularak öldürüldüğü tahmin edilen Zeynep G.'nin kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu ortaya çıkacağı öğrenildi.

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Otopsi, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sinop'ta bir kadın eski eşi tarafından öldürüldü - Son Dakika


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