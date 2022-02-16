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Sinop'ta bir kişi dağıtım aracından çaldığı tüpü aynı firmaya sattı - Son Dakika

Sinop'ta bir kişi dağıtım aracından çaldığı tüpü aynı firmaya sattı

16.02.2022 16:05
Sinop'ta bir kişi dağıtım aracından çaldığı tüpü aynı firmaya sattı

Sinop'ta, tüp dağıtım aracından çaldığı tüpü aynı bayiye geri satan kişi güvenlik kameralarınca görüntülendi.

Sinop'ta, tüp dağıtım aracından çaldığı tüpü aynı bayiye geri satan kişi güvenlik kameralarınca görüntülendi.

Kent merkezi Kaleyazısı Mahallesi'nde tüp dağıtımına çıkan bir firmaya ait araçtan 2 tüp çalındı. Firma çalışanı, durumu fark edince bayi yetkililerine bilgi verdi.

Bir süre önce bir kişiden tüp alan firma yetkilileri, aynı kişinin ikinci kez gelip tüp satmak istemesinden şüphelenince bu kişiyi kovalamaya başladı ancak yakalayamadı.

Tüp dağıtım aracının bulunduğu sokaktaki iş yeri kameralarını inceleyen firma yetkilileri, görüntülerde araçtan tüp hırsızlığı yapan kişi ile bayiye tüp satan kovaladıkları kişinin aynı kişi olduğunu netleştirdi.

Durumun emniyet güçlerine bildirilmesi üzerine görüntülerden kimliği tespit edilen zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

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Sinop, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sinop'ta bir kişi dağıtım aracından çaldığı tüpü aynı firmaya sattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sinop'ta bir kişi dağıtım aracından çaldığı tüpü aynı firmaya sattı - Son Dakika
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