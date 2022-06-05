Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çırnık Köyü'nde ikamet eden Mustafa B. ile eski damadı İbrahim B. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kaynak: AA

Gerze, Sinop, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sinop'ta bir kişi eski damadı tarafından vurularak öldürüldü - Son Dakika

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