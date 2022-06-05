Sinop'ta bir kişi eski damadı tarafından vurularak öldürüldü

Sinop'un Gerze ilçesinde, eski damadı tarafından tabancayla vurulan kişi yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çırnık Köyü'nde ikamet eden Mustafa B. ile eski damadı İbrahim B. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda İbrahim B. tarafından tabancayla vurulan Mustafa B. ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince kaldırıldığı Gerze Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.
Zanlı İbrahim B. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
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