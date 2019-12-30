Sinop'ta bir kişi eski damadını silahla yaraladı - Son Dakika
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Sinop'ta bir kişi eski damadını silahla yaraladı

6 saat önce

Sinop'ta bir kişi tartıştığı eski damadını tabancayla vurarak yaraladı.

Sinop'ta bir kişi eski damadını silahla yaraladı, System.String[]

Sinop'ta bir kişi tartıştığı eski damadını tabancayla vurarak yaraladı.


Emrah Arslan, eski eşinin Gelincik Mahallesi'ndeki evine giderek çocuklarını görmek istedi.


Evde çocuklarıyla zaman geçiren Arslan, daha sonra bilinmeyen nedenle eski kayınpederi Şadettin Çakar ile tartıştı.


Kavgaya dönüşen olayda Çakar üzerinde bulunan tabancayla ateş ederek Arslan'ı yaraladı.


Komşuların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.


Arslan, sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılırken Çakar, polis tarafından gözaltına alındı.

Emrah Arslan, Sinop, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 01:20 Kaynak: AA
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