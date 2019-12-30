Sinop'ta bir kişi eski damadını silahla yaraladı - Son Dakika
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Sinop'ta bir kişi eski damadını silahla yaraladı

6 saat önce

Olay yerinden detay Polislerin incelemesinden görüntü Sinop'ta bir kişi eski damadını silahla yaraladı SİNOP (AA) – Sinop'ta bir kişi tartıştığı eski damadını tabancayla vurarak yaraladı.

Olay yerinden detay

Polislerin incelemesinden görüntü Sinop'ta bir kişi eski damadını silahla yaraladı

SİNOP (AA) – Sinop'ta bir kişi tartıştığı eski damadını tabancayla vurarak yaraladı.

Emrah Arslan, eski eşinin Gelincik Mahallesi'ndeki evine giderek çocuklarını görmek istedi.

Evde çocuklarıyla zaman geçiren Arslan, daha sonra bilinmeyen nedenle eski kayınpederi Şadettin Çakar ile tartıştı.

Kavgaya dönüşen olayda Çakar üzerinde bulunan tabancayla ateş ederek Arslan'ı yaraladı.

Komşuların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.

Arslan, sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılırken Çakar, polis tarafından gözaltına alındı.

Sinop'ta bir kişi eski damadını silahla yaraladı

Sinop, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 01:54 Kaynak: AA
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