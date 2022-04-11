Sinop'ta, bir kişi kendisini eve bırakma teklifini reddeden kuryeyi bıçakla yaraladı - Son Dakika
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Sinop'ta, bir kişi kendisini eve bırakma teklifini reddeden kuryeyi bıçakla yaraladı

11.04.2022 22:54
Sinop'ta, bir kişi kendisini eve bırakma teklifini reddeden kuryeyi bıçakla yaraladı

Sinop'ta bir kişi kendisini eve bırakma teklifini reddeden kuryeyi bıçaklayarak ağır yaraladı.

Sinop'ta bir kişi kendisini eve bırakma teklifini reddeden kuryeyi bıçaklayarak ağır yaraladı.

Alınan bilgiye göre, Kaleyazısı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde faaliyet gösteren özel bir işletmeye gelen Gökhan A. burada çalışan kurye Orhan Kanıt'a motosikletle kendisini eve bırakmasını istedi.

Kanıt'ın zanlının isteğini reddetmesiyle ikili arasında kısa süreli tartışma yaşandı.

Tartışma üzerine Gökhan A. üzerinde bulunan bıçakla Orhan Kanıt'ı ağır yaraladı.

Olayın ardından kaçmaya çalışan şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

Kanıt ise sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bu arada, olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, zanlı Gökhan A'nın kurye Kanıt'ı bıçaklama ve olay yerinden kaçma anı yer alıyor.

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Cumhuriyet Caddesi, Sinop, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sinop'ta, bir kişi kendisini eve bırakma teklifini reddeden kuryeyi bıçakla yaraladı - Son Dakika


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