Sinop'ta bir köy ile mahalle karantinaya alındı - Son Dakika

Sinop'ta bir köy ile mahalle karantinaya alındı

Sinop'ta bir köy ile mahallede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarına rastlanılması üzerine karantina uygulaması başlatıldı.

Sinop'ta bir köy ile mahallede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarına rastlanılması üzerine karantina uygulaması başlatıldı. Valilikten yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Kovid-19 vakaları görülen merkeze bağlı Yalı köyünde 14 gün süreyle karantina uygulaması başlatıldığı duyuruldu. Açıklamada, köye giriş ve çıkışların güvenlik güçlerince kapatıldığı ve sağlık ekiplerince tarama çalışmalarının başlatıldığı kaydedildi. Ayancık ilçesinde ise İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Aşağıköy Merkez Mahallesi'nde, 14 gün süreyle karantina uygulaması başlatıldı.

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