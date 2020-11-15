Sinop'ta bir köy karantinaya alındı - Son Dakika

Sinop'un Durağan ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köy karantinaya alındı.

Durağan Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçeye bağlı Gökçebelen köyünde saptanan Kovid-19 vakalarının yayılımını engellemek için İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla köyde 14 gün süreyle karantina uygulanması kararı alındığı bildirildi.

Açıklamada, köye giriş ve çıkışların kapatıldığı belirtilerek kararlara uymayanlara idari para cezası verileceği, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacağı kaydedildi.