Sinop'un Boyabat ilçesinde bir köyde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulanası başlatıldı.
Kaymakam Mehmet Nuri Çetin başkanlığında toplanan İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca, Bağlıca köyünde Kovid-19 pozitif vakalarının tespit edilmesi nedeniyle karantina uygulamasına geçilmesine karar verildi.
Karar uyarınca İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince köyün giriş ve çıkışları kapatılarak güvenlik önlemi alındı.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Sinop'ta bir köy karantinaya alındı - Son Dakika