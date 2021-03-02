Sinop'ta bir köy Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı - Son Dakika

Sinop'un Ayancık ilçesinde bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde karantina uygulaması başlatıldı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçeye bağlı Topağaç köyünde, salgının kontrol altına alınabilmesi için bazı ek tedbirler alındığı vurgulandı.

Açıklamada, virüsün yayılmasını önlemek amacıyla söz konusu köyde karantina uygulamasının başlatıldığı, köye giriş ve çıkışların ikinci bir duyuruya kadar kapatıldığı ifade edildi.

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