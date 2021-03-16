Sinop'ta bir köy Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı - Son Dakika

Sinop'ta bir köy Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
16.03.2021 09:45
Sinop'un Durağan ilçesi Akçaalan köyünde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde karantina uygulaması başlatıldı.
Sinop'un Durağan ilçesi Akçaalan köyünde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde karantina uygulaması başlatıldı.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, salgının kontrol altına alınabilmesi, virüsün yayılmasının önlenmesi amacıyla karantinaya alınan köyün giriş ve çıkışlarının ikinci bir duyuruya kadar kapatıldığı ifade edildi.
Açıklamada, vatandaşlardan alınan kararlara uymaları istenerek aksi davranışta bulunanlara cezai işlem uygulanacağı vurgulandı.
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