Sinop'ta bir köy Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı - Son Dakika

Sinop'un Durağan ilçesi Akçaalan köyünde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde karantina uygulaması başlatıldı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, salgının kontrol altına alınabilmesi, virüsün yayılmasının önlenmesi amacıyla karantinaya alınan köyün giriş ve çıkışlarının ikinci bir duyuruya kadar kapatıldığı ifade edildi.

Açıklamada, vatandaşlardan alınan kararlara uymaları istenerek aksi davranışta bulunanlara cezai işlem uygulanacağı vurgulandı.

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