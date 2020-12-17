Son yapılan testte pozitif vakaya rastlanmaması üzerine karantina sonlandırıldı.

Boyabat ilçesi Bağlıca köyünde 30 Kasım'da Kovid-19 vakalarının yüksek oranda tespit edilmesi üzerine İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca alınan karantina kararı 17 gün uygulandı.

Son Dakika › Güncel › Sinop'ta bir köydeki karantina sonlandırıldı - Son Dakika

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