Sinop'ta bir köydeki karantina sonlandırıldı - Son Dakika

Sinop'ta bir köydeki karantina sonlandırıldı
17.12.2020 20:05
Sinop'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alınan köyde vaka görülmemesi üzerine karantina sona erdi.
Sinop'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alınan köyde vaka görülmemesi üzerine karantina sona erdi.
Boyabat ilçesi Bağlıca köyünde 30 Kasım'da Kovid-19 vakalarının yüksek oranda tespit edilmesi üzerine İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca alınan karantina kararı 17 gün uygulandı.
Son yapılan testte pozitif vakaya rastlanmaması üzerine karantina sonlandırıldı.
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