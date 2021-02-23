Sinop'ta bir mahalle Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı - Son Dakika

Sinop'ta bir mahalle Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
23.02.2021 09:53
Sinop'un Boyabat ilçesinde bir mahallede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde karantina uygulaması başlatıldı.
Sinop'un Boyabat ilçesinde bir mahallede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde karantina uygulaması başlatıldı.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Oğlakçılar köyü Okçu Mahallesi'nde bazı vatandaşların Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.
Virüsün yayılmasını önlemek amacıyla söz konusu mahallede karantina uygulamasının başlatıldığı aktarılan açıklamada, mahalleye giriş ve çıkışların ikinci bir duyuruya kadar kapatıldığı ifade edildi.
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