Sinop'ta seyir halindeki araçtan iş yeri kurşunladı: O anlar kamerada - Son Dakika
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Sinop'ta seyir halindeki araçtan iş yeri kurşunladı: O anlar kamerada

23.08.2022 16:56
Sinop'ta seyir halindeki araçtan iş yeri kurşunladı: O anlar kamerada

Sinop'ta bir şahıs aracıyla seyir halindeyken iş yerine ateş etti.

Sinop'ta bir şahıs aracıyla seyir halindeyken iş yerine ateş etti. Zanlı olay yerinden aracıyla hızla uzaklaştı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Ordu köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir şahıs aracıyla seyir halindeyken bir iş yerine ateş etti. Zanlı olay yerinden aracıyla hızlanarak uzaklaştı. İş yerinin yakınından geçen ve silah sesini duyan vatandaşlar, neye uğradıklarını şaşırdı. Gündüz vakti yaşanan olayda kimse yara almazken, o anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SİNOP

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Kaynak: İHA

Sinop, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sinop'ta seyir halindeki araçtan iş yeri kurşunladı: O anlar kamerada - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sinop'ta seyir halindeki araçtan iş yeri kurşunladı: O anlar kamerada - Son Dakika
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