Sinop'ta bir şahıstan çok sayıda yasaklı bıçak ele geçirildi - Son Dakika
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Sinop'ta bir şahıstan çok sayıda yasaklı bıçak ele geçirildi

13.07.2022 16:34
Sinop'ta bir şahıstan çok sayıda yasaklı bıçak ele geçirildi

Sinop'ta jandarmanın kontrol ettiği şahıstan satılmak üzere çok sayıda kullanılması ve taşınması yasaklı bıçak ele geçirildi.

Sinop'ta jandarmanın kontrol ettiği şahıstan satılmak üzere çok sayıda kullanılması ve taşınması yasaklı bıçak ele geçirildi.

Sinop'un Türkeli ilçesi Güzelkent köyü sahil bölgesinde jandarma ekiplerinin yürüttüğü kontrollerde Y.M. isimli bir şahısta satmak için üzerinde bulundurduğu kullanılması ve taşınması yasaklı 7 adet muşta, 9 adet kelebek olarak tabir edilen bıçak, 2 adet kıl bıçak ve 20 adet sustalı bıçak ele geçirildi. Şahıs hakkında 6136 sayılı Kanun'a muhalefetten adli işlem başlatıldı. - SİNOP

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Kaynak: İHA

Güzelkent, Jandarma, Türkeli, Sinop, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sinop'ta bir şahıstan çok sayıda yasaklı bıçak ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sinop'ta bir şahıstan çok sayıda yasaklı bıçak ele geçirildi - Son Dakika
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