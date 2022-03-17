Sinop'ta bir servis şoförü taciz iddiasıyla tutuklandı - Son Dakika
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Sinop'ta bir servis şoförü taciz iddiasıyla tutuklandı

17.03.2022 17:18
Sinop'ta bir servis şoförü taciz iddiasıyla tutuklandı

Sinop'ta bir servis şoförü kız öğrencileri taciz ettiği iddiasıyla tutuklandı.

Sinop'ta bir servis şoförü kız öğrencileri taciz ettiği iddiasıyla tutuklandı.

Kentteki bir Kur'an kursunda eğitim gören bazı kız öğrenciler ailelerine servis şoförünün kendilerine yönelik tacizde bulunduğunu söyledi. Bunun üzerine emniyete giden aileler servis şoföründen şikayetçi oldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

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Taciz, Sinop, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sinop'ta bir servis şoförü taciz iddiasıyla tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sinop'ta bir servis şoförü taciz iddiasıyla tutuklandı - Son Dakika
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