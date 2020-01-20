Sinop'ta bir vatandaş köprüye asılı halde bulundu - Son Dakika

Sinop'un Ayancık ilçesinde 65 yaşındaki vatandaşın köprüde asılı halde cesedi bulundu.



Sinop'un Ayancık ilçesinde sabah 06.00 sıralarında ilçenin sanayi köprüsü üzerinde asılı bir şahsın cesedi bulundu. Olay yerinde yapılan incelemelerde şahsın 65 yaşındaki N.K olduğu ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - SİNOP