Son Dakika Haberleri: Sinop'ta Birlik Başkanlığı Encümen Seçimi yapıldı
Son Dakika Güncel Sinop'ta Birlik Başkanlığı Encümen Seçimi yapıldı - Son Dakika

Sinop'ta Birlik Başkanlığı Encümen Seçimi yapıldı

6 saat önce

Sinop'ta Köylere Hizmet Götürme Birliği Encümen Üyeleri Seçim Toplantısı düzenlendi.

Sinop'ta Birlik Başkanlığı Encümen Seçimi yapıldı, System.String[]

Sinop'ta Köylere Hizmet Götürme Birliği Encümen Üyeleri Seçim Toplantısı düzenlendi.


Toplantı, vali yardımcısı ve aynı zamanda İl Özel İdare Genel Sekreteri Abdullah Şahin başkanlığında yapıldı.


Sinop Valiliği toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdare Genel Sekreteri Abdullah Şahin, İl Genel Meclis Başkanı Yakup Üçüncüoğlu, İl Genel Meclis üyeleri ve köy muhtarları katıldı.


Seçimde aday olan 3 isimden İl Genel Meclis Başkanı Yakup Üçüncüoğlu 37 oy, AK Partili İl Genel Meclis Üyesi Fatih Özçelik ise 28 oy alarak kazanan iki isim oldu. CHP'li İl Genel Meclis Üyesi Erdal Uzun ise seçimde 16 oy alarak üçüncü oldu. - SİNOP

Köylere Hizmet Götürme Birliği, Sinop Valiliği, Meclis Başkanı, Sinop, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 03:59 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ali Babacan'dan Abdullah Gül sorusuna yanıt: Çalışmalarımıza dışarıdan bilgi ve tecrübesiyle destek veriyor
MGK toplantısında terörle mücadele vurgusu: Barış Pınarı Harekatı amacına ulaşana dek sürdürülecek Ali Babacan, AK Parti'den neden istifa ettiğini canlı yayında açıkladı Atlas Global uçuşlara 1 ay ara verdiğini açıkladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2019 22:06:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sinop'ta Birlik Başkanlığı Encümen Seçimi yapıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]