Sinop'ta bitkiler arası hastalık taşıyan iki böcek türü keşfedildi - Son Dakika
Üye Girişi

Sinop'ta bitkiler arası hastalık taşıyan iki böcek türü keşfedildi

29.03.2022 12:13
Sinop'ta bitkiler arası hastalık taşıyan iki böcek türü keşfedildi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ile Sinop Üniversitesince yürütülen çalışma kapsamında Sinop'ta yarım kanatlılar sınıfından iki yeni böcek türü keşfedildi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ile Sinop Üniversitesince yürütülen çalışma kapsamında Sinop'ta yarım kanatlılar sınıfından iki yeni böcek türü keşfedildi.

OMÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ünal Zeybekoğlu ile Sinop Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Araştırma Görevlisi Dr. Rukiye Tanyeri tarafından 7 yıl önce, "Sinop ve Kastamonu illerindeki böcek türlerinin sınıflandırılması çalışması" kapsamında çalışma başlatıldı.

Yürütülen çalışma sonucunda Sinop merkez ile Gerze ilçesinde çalı formundaki bitkilerle çam ağaçlarında bugüne kadar literatürde bulunmayan zararlı iki böcek türü keşfedildi.

Yarım kanatlılar sınıfından olan böceklere "Aphrophora geruzei" ve "Tshurtshurnella sinopei" adları verildi.

Zeybekoğlu ve Tanyeri'nin çalışması, "Zootaxa" ile "Entomological news" isimli bilimsel dergilerde makale olarak yayımlandı.

Böceklerin tahıl ürünleri de dahil tüm bitkilerde etkili olabileceği, bu nedenle görüldüğü yerlerde önlem alınmasının önem taşıdığı belirtildi.

Prof. Dr. Zeybekoğlu, AA muhabirine, yeni keşiflerine materyallerin toplandığı lokalitelerin adlarından esinlenerek tür ismi verildiğini söyledi.

Keşfedilen böceklerin bitkiler için zararlı bir tür olduğunu anlatan Zeybekoğlu, "Keşfi yapılan türlerin biyolojik özellikleri belirtilmek suretiyle tanımları yapıldı. Bilimsel makale olarak yayımlanarak bilim alemine sunuldu." dedi.

Böceklerin öz suyu ile beslenerek bitkide gelişme geriliğine neden olduğunu vurgulayan Zeybekoğlu, şunları kaydetti:

"Aynı zamanda doğal bitki örtüsünde ve tarım ürünlerinde farklı hastalıklara sebep olan bakteri, virüs, mikoplazma gibi hastalık etkenlerini hastalıklı bitkiden sağlıklı bitkiye taşıyıp yayarak hastalık oluşturuyor. Bitki öz suyunu emmeleri nedeniyle gelişme geriliğine sebep oluyorlar. Bitkisel zarara yol açmaları nedeniyle ekonomik yönden çok önem arz etmekteler. Dünya için yeni olan bu iki böcek türünün ilk kez tanımının yapılarak yayımlanması ile Türkiye ve dünya faunasına da katkı sağlanmış oldu."

Zeybekoğlu, bu böcek türleri ile biyolojik veya kimyasal mücadele yapılarak zararlı etkilerinin önüne geçilebileceğini ifade etti.

"Ülkemiz hem flora hem de fauna açısından oldukça zengin biyoçeşitliliğe sahip"

Sinop Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Araştırma Görevlisi Dr. Rukiye Tanyeri ise 2015'te başladıkları arazi çalışmalarında iki böcek türü keşfedilmesinin biyoçeşitlilik açısından önemli olduğuna dikkati çekti.

Bu çalışmayla bilim dünyasına "Sinop" ve "Gerze" ismiyle iki canlı daha kazandırmış olduklarının altını çizen Tanyeri, "Bugüne kadar yapılmış çalışmalar, ülkemizin coğrafi konumu itibarıyla hem flora hem de fauna açısından oldukça zengin biyoçeşitliliğe sahip olduğunu göstermekte. Yeni böcek türleri ile Türkiye'nin biyoçeşitliliğine ve dünya biyoçeşitliliğine katkı sunmuş olduk." diye konuştu.

YORUMLAR
500
Nazilli'de Kültür Sanat ve Edebiyat Festivali'ne yoğun ilgi Nazilli'de Kültür Sanat ve Edebiyat Festivali'ne yoğun ilgi Son dakika: Motokuryenin yaralandığı kazada kamyonet sürücüsü kaçtı Son dakika: Motokuryenin yaralandığı kazada kamyonet sürücüsü kaçtı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sinop Üniversitesi, Edebiyat, Sinop, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sinop'ta bitkiler arası hastalık taşıyan iki böcek türü keşfedildi - Son Dakika


Son Dakika
12:45 İstanbul'daki barış müzakerelerinde soğuk rüzgarlar esiyor! Tokalaşmadan başladılar, bir şey yiyip içmeleri yasaklandı
12:34 Her şeyine el konuldu: 12.3 milyar dolar serveti olan Rus oligark taksiye binecek para bulamıyor
12:27 Çanakkale'de arkadaşlarıyla iddiaya girip denize atlayan lise öğrencisi yaşamını yitirdi
12:26 Belçika futbolunun en acı günü! C.Brugge'ün 28 yaşındaki kalecisi Van Damme yaşamını yitirdi
12:23 Tokat skandalını 6 yıl önceden bilmiş! Twitter kullanıcısının Will Smith ve Chris Rock hakkında yazdıkları gündem oldu
12:06 Fatih Terim başkanlığı istemez! Galatasaray'ın borç defterini gören vazgeçiyor
11:56 Zihinsel engelli sayılan uyuşturucu kaçakçısının cezası belirlendi! Gelecek hafta idam edilmesi bekleniyor
11:43 Yurt dışında tatil yapan Hande Erçel, bluzu için 12 bin TL, çantası için ise 24 bin TL ödedi
11:36 Edirne'de dede, oğlu, gelini ve torunu vahşice katledildi: Cinayet yerinde av tüfeği bulundu!
10:52 Bahçeli "baraj altı" iddialarına çok sert: Kiralık anket şirketlerinin algı operasyonları bize sökmez!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2022 13:08:00. #1.12#
SON DAKİKA: Sinop'ta bitkiler arası hastalık taşıyan iki böcek türü keşfedildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement