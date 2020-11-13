Sinop'ta bitkin halde bulunan çizgili kaplumbağa tedavisinin ardından doğaya salındı - Son Dakika

Sinop'ta doğada bitkin halde bulunan Balkan çizgili kaplumbağası tedavisinin ardından tekrar yaşam alanına salındı.

Kentte Sarıkum mevkisinde doğada bitkin halde bir çizgili kaplumbağa gören vatandaşlar Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.

Ekiplerce Tarım ve Orman Bakanlığı Sarıkum Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine getirilen kaplumbağa, burada veteriner hekimlerce tedavi edildi.

Merkezde görevli veteriner hekim Ali Çalışkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kaplumbağanın önemli bir sağlık sorunu olmadığını belirterek, "Biraz yorgun düşmüştü. Burada gerekli tedavisini yaparak tekrar doğaya saldık." dedi.