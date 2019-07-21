Son Dakika Haberleri: Sinop'ta boğularak ölen Soner, Öner ve Güneş anıldı
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Sinop'ta boğularak ölen Soner, Öner ve Güneş anıldı

1 saat önce

Sinop'ta 2006 yılında Akliman mevkiinde düzenlenen Nükleersiz Yaşam Şenliği sırasında boğularak hayatını kaybeden Soner, Öner ve Güneş için anma töreni düzenlendi.

Sinop'ta boğularak ölen Soner, Öner ve Güneş anıldı, System.String[]
Sinop'ta 2006 yılında Akliman mevkiinde düzenlenen Nükleersiz Yaşam Şenliği sırasında boğularak hayatını kaybeden Soner, Öner ve Güneş için anma töreni düzenlendi.

Eski Buzhane önünde başlayan anma etkinliği, İskele Meydanı'na yürüyüşün ardından denize karanfil atılmasıyla devam etti. Sinop NKP Dönem Sözcüsü Zeki Karataş, "Soner, Öner ve Güneş'i güneşe uğurladığımız tarihin üzerinden 13 koca yıl geçti. Ama sanki dün uğurlamış gibi yüreğimizdedir acıları" dedi. - SİNOP
Akliman, Sinop, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 01:44 Kaynak: İHA
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