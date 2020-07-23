Sinop'ta boğulma tehlikesi geçiren 2 kardeş kurtarıldı - Son Dakika

Sinop'ta boğulma tehlikesi geçiren 2 kardeş kurtarıldı

SİNOP'ta denizde yüzerken akıntıya kapılan Nihan (17) ile Emirhan İpek (14) adlı kardeşler boğulma tehlikesi geçirdi. İki kardeş hastanede tedavi altına alındı. Olay, saat 14.30 sıralarında Akliman sahilinde meydana geldi. Serinlemek için denize giren Nihan ve Emirhan İpek kardeşler bir süre sonra akıntıya kapılarak sürüklenmeye başladı. Çırpındıklarını gören cankurtaranlar, denize girerek kardeşleri sudan çıkardı. Vatandaşların ihbarı ile olay yerine gelen sağlık ekipleri, sudan çıkarılan İpek kardeşlere kalp mesajı yaptı. Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Nihan ve Emirhan'ın sağlık durumlarının kritik olduğu öğrenildi.