Sinop'ta boğulma tehlikesi geçiren 2 kişi kurtarıldı - Son Dakika
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Sinop'ta boğulma tehlikesi geçiren 2 kişi kurtarıldı

03.07.2022 18:19
Sinop'ta boğulma tehlikesi geçiren 2 kişi kurtarıldı

Sinop'ta serinlemek için denize giren 2 kişi boğulma tehlikesi geçirdi, cankurtaranlar tarafından kurtarıldı.

Sinop'ta serinlemek için denize giren 2 kişi boğulma tehlikesi geçirdi, cankurtaranlar tarafından kurtarıldı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Sinop Akliman Plajı'nda meydana geldi. Serinlemek için denize giren A.Ö. ve S.Ö., suda boğulma tehlikesi geçirdi. Bölgedekiler durumu fark ederek sağlık ekiplerine bildirdi. Plajda görevli cankurtaran Kasım Yılmazer, Barış Kanel, Çağrı Hascan ve Mehmet Çakır boğulma tehlikesi geçiren iki kişiyi sudan çıkartarak ilk yardıma başladı. Olay yerine gelen 112 Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan A.Ö. ve S.Ö.'nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan polis ekipleri ise bölgedeki vatandaşlara denizde dikkatli olmaları konusunda uyarı anonsları yapmaya başladı. - SİNOP

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Kaynak: İHA

Mustafa Kemal Atatürk, Devlet Hastanesi, Akliman, Sinop, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sinop'ta boğulma tehlikesi geçiren 2 kişi kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sinop'ta boğulma tehlikesi geçiren 2 kişi kurtarıldı - Son Dakika
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