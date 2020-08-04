Sinop'ta boğulma tehlikesi geçiren 6 kişi, kurtarıldı - Son Dakika

SİNOP'ta, girdikleri denizde akıntıya kapılıp, boğulma tehlikesi geçiren 6 kişi, deniz polisi, cankurtaran ve vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.

Kentte akşam saatlerinde, Akliman bölgesi sahil kısmında denize giren 6 kişi, şiddetli rüzgar nedeniyle akıntıya kapıldı. 6 kişinin suda çırpındığını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine deniz polisi ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Boğulmak üzere olan 6 kişi, deniz polisi, cankurtaranlar ve vatandaşların da el ele tutuşup oluşturdukları zincirle kıyıya çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 6 kişi, ambulanslarla Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan ve kimlikleri tespit edilmeye çalışılanlardan 1'inin sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi. Öte yandan, deniz polisi ekipleri, bölgedeki vatandaşları, rüzgarın etkisini artırdığı denize girmemeleri konusunda uyardı.