Yaz aylarının gelmesiyle boğulma vakalarının yaşandığı Sinop'ta vatandaşlar, İl Emniyet Müdürlüğünce hazırlanan video kliple uyarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından yayımlanan klipte, Deniz Polisi Şubesi ekiplerinin yaptığı çalışmalara yer verildi.
"Hayalleriniz suda kaybolmasın" mesajı verilen klipte, anne ve babalara deniz kenarlarında çocuklarını yalnız bırakmamaları uyarısında bulunuldu.
Bu arada Deniz Polisi ekipleri, kentin Akliman ve Bostancılı sahillerinde gün boyunca devriye görevi yapıyor.
Ekipler, anonslarla vatandaşları rüzgarlı havalarda denize girmemeleri konusunda uyarıyor.
Son Dakika › Güncel › Sinop'ta boğulma vakalarına karşı video klipli uyarı - Son Dakika