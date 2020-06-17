Sinop'ta boğulmalara karşı cankurtaranlar görev başında - Son Dakika

Sinop Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı cankurtaran ekibi, yaz sezonuna girilmesiyle boğulma vakalarına karşı göreve başladı.

Kumkapı ve Akliman sahillerinde 15 Eylül'e kadar görev yapacak 6 kişilik ekip, pratik ve teorik eğitimler sonrası gerçekleştirilen tatbikatın ardından işbaşı yaptı.

Sinop Belediyesi İtfaiye Müdürü Ayhan Özbek, Belediye Başkanı Barış Ayhan'ın talimatı doğrultusunda cankurtaranların görevlerine başladıklarını söyledi.

Tatile gelenlerden cankurtaran hizmetinin olduğu bölgelerde denize girmelerini isteyen Özbek, "Can güvenliği açısından tenha bölgelerde, rüzgarlı ve dalgalı yerlerde denize kesinlikle girilmemeli. Kuzey sahillerimiz açık deniz olduğu için rip akıntısının da en fazla görüldüğü bölge. Boğulma vakalarına bağlı geçmiş yıllarda istenmeyen can kayıpları olmuştu. Misafirlerimizden cankurtaranların uyarılarına uymalarını ve küçük çocuklarını yanlarından ayırmamalarını istiyoruz." dedi.