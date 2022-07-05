Bu arada Çakıcı'dan boşalan belediye başkanlığı görevi için 8 Temmuz Cuma günü toplanacak Belediye Meclisi'nde oylama yapılacağı öğrenildi.

Kararının herkes için hayırlı olmasını dileyen Çakıcı, "İstifa dilekçemi birkaç gün önce sunmuştum. Şu an itibarıyla yürürlüğe girdi." dedi.

Kaynak: AA

Şefik Çakıcı, Boyabat, Sinop, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sinop'ta Boyabat Belediye Başkanı Çakıcı görevinden istifa etti - Son Dakika

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