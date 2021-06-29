- Sinop'ta bu yaz 20 branşta 8 bin genç sporla buluşacak

SİNOP - Sinop'ta Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Okulları açılış seremonisi gerçekleştirildi. Bu yaz 20 branşta 8 bin gencin sporla buluşturulmasının hedeflendiği açıklandı.

Merkez Yeni Spor Salonu'nda gerçekleştirilen açılış seremonisi saygı duruşu yapılması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Branş antrenörlerinin tanıtımının ardından cimnastik, tekvando ve güreş gösterilileri renkli görüntülere sahne oldu. Salonda yer alan protokol, antrenörler, sporcular ve yakınları gösterileri ilgiyle takip etti.

Açılış konuşmasını gerçekleştiren Gençlik ve Spor İl Müdürü Kazım Açıkbaş, "Pandemi sonrası yeni normalleşme döneminde çocuklarımızın ve gençlerimizin hasretle beklediği bu yaz döneminde onların sosyal, kültürel, sportif ve fiziksel yönlerine katkıda bulunmak maksadıyla tüm ilçelerimizde ve il merkezimizde 36 antrenör 39 spor tesisimizle hazır olduğumuzu ifade eder bütün gençlerimizin hizmetinde olduğumuzu arz ederim. Önceki yıllarımızda 20 branşla 5 bin gencimize ulaştık. Bu yıl hedefimiz yeni ve modern spor tesislerimizle bu sayıyı 7 bin 8 binlere çıkarmak ve içlerinden ülkemizin uluslararası arenada temsil edecek milli sporcular çıkarmaktır. En büyük idealimiz ve hedefimizdir" dedi.

Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu da "Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın hazırladığı ve uygulamaya koyduğu GSB Spor Okulları uygulamasındaki amacımız çocuk ve gençlerimize spor kültürünü aşılamak, sporu sevdirmek, spor yapma alışkanlığı kazandırmak, sosyal ve kültürel yönden gelişimlerini sağlamaktır" diye konuştu.

Yapılan açılışta turnuvalarda ödül alan sporcular da salona takdim edilerek verilen hediyelerle ödüllendirildi. Açılışa Sinop İl Emniyet Müdürü Cahit Şahin, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Hakan Başakçı, İl Genel Meclisi Başkanı Yakup Üçüncüoğlu da katıldı.