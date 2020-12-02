Sinop'ta bulunan şüpheli telefon polise teslim edildi - Son Dakika

Sinop'ta telefon satışı yapan esnaf müşterisinin yolda bularak kendisine bıraktığı telefonu polise teslim etti.

Sinop'un Korucuk köyünde ikamet eden bir vatandaş yol kenarındaki dikenleri temizlerken cep telefonu buldu. Telefonu alan vatandaş önce sahibini bulmak için telefonu açıp aramalara bakmak istedi. Ancak telefon içinde sim kart olmadığını görünce sahibinin bulunması için telefon tamiri ve satışı yapan Fikri Damaroğlu'na getirerek telefonu yolda bulduğunu açılmadığını, sahibine ulaşamadığını söyleyerek bırakıp gitti. Esnaf Fikri Damaroğlu polis ekiplerini arayarak kendisine buluntu şüpheli bir telefon bırakıldığını söyleyerek yardım istedi. Olay yerine gelen polis ekipleri S A20 model telefonu tutanak tutarak teslim aldı. Polis telefonun sahibini bulmak için çalışma başlattı.

Esnaf Fikri Damaroğlu yaptığı açıklamada, "Korucuk köyünde yol kenarında dikenleri temizlerken müşterim bulmuş. Telefonun sahibini bulmak için telefonu açmaya çalışmış, içinde simkart olmadığı için açamamış ve telefonu bana getirdi bıraktı. Ben de polis ekiplerini arayarak telefonu kendisine teslim etim" dedi. - SİNOP