Sinop'ta cadde ve sokaklar dezenfekte ediliyor - Son Dakika

Sinop Belediye ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) salgınına karşı cadde ve sokakları köpüklü su ile temizliyor.

Belediye Başkanı Barış Ayhan, temizlik ekipleri tarafından halkın yoğun olarak kullandığı ana güzergahlar olan Atatürk, Sakarya, Tuzcular, Bülent Ecevit ve Aşıklar caddelerinin deterjanlı su ile yıkandığını söyledi.

Koronavirüse karşı tüm cadde ve sokaklarda çalışma yürüttüklerini anlatan Ayhan, "Salgın boyunca uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ile sakinleşen cadde ve sokaklarda temizlik ve hijyen kurallarına önem vererek temizliğimizi sürdürüyoruz." dedi.

Salgın süreci boyunca tüm vatandaşların başta temizlik, hijyen ve mesafe olmak üzere kurallara uymaları gerektiğini vurgulayan Ayhan, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda belediye olarak biz de üzerimize düşen görevi yapmaya gayret ediyoruz. Cadde ve sokakların temizliğinde kimyasal maddeler kullanmıyoruz. Çünkü denize akan su, kimyasal kirlilik yaratabiliyor. Bu nedenle temizlikte Arap sabunu kullanıyoruz. Vatandaşlarımız da temizlik konusunda bize yardımcı olmaya çalışıyor. Vatandaşlarımız temizlik ve hijyen konusunda belediyemizi her zaman arayabilir."