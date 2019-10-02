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Sinop'ta Camiler ve Din Görevlileri Haftası

15 dakika önce

Sinop İl Müftüsü Ali Hayri Çelik, Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle her yıl farklı bir temayı ön plana çıkaran Diyanet İşleri Başkanlığının bu yıl "Cami ve Hayat" temasını belirlediğini söyledi.

Sinop'ta Camiler ve Din Görevlileri Haftası, System.String[]

Sinop İl Müftüsü Ali Hayri Çelik, Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle her yıl farklı bir temayı ön plana çıkaran Diyanet İşleri Başkanlığının bu yıl "Cami ve Hayat" temasını belirlediğini söyledi.


İl Müftüsü Ali Hayri Çelik, Camiler ve Din Görevlileri Haftası'yla ilgili açıklama yaptı. Çelik yaptığı açıklamada, Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nı kutlayacaklarını belirtti. Bir hafta boyunca çeşitli etkinlikler yapılacağını belirten Çelik, "Diyanet İşleri Başkanlığı, 1986 yılından itibaren 1-7 Ekim tarihleri arasını kapsayan ekim ayının ilk haftasını 'Camiler Haftası' olarak kutlarken, aslında camilerin din görevlilerinden ayrı düşünülemeyeceği gerçeğinden yola çıkarak 2003 yılından itibaren bu haftayı 'Camiler ve Din Görevlileri Haftası' adıyla kutlamaya başlamıştır. Nitekim 'cami' denilince akla ilk gelen kişi 'din görevlisi' olmaktadır. Bilindiği gibi camiler tarih boyunca İslam toplumunun beşiği olmuş ve içerisinde nice nesiller din görevlilerinin fedakarane gayretleriyle yetişmiştir. Müslümanlar camilerden uzaklaştığı dönemlerde her zaman maddi ve manevi sıkıntılara maruz kalmışlar ve bir din görevlisinin rehberliğinde hayatın kalbi olan camilerde birleştikleri dönemlerde ise huzur, birlik ve beraberliğe kavuşmuşlardır. Bu bağlamda Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle her yıl farklı bir temayı ön plana çıkaran Diyanet İşleri Başkanlığımız bu yıl 'Cami ve Hayat' temasını belirlemiştir. Bu konu çerçevesinde bir hafta boyunca yapacağımız çeşitli etkinliklerle camilerimizin ve din görevlilerimizin hayatımıza kattığı anlam ve değerleri toplumumuzla paylaşmaya çalışacağız" dedi. - SİNOP

Diyanet İşleri Başkanlığı, Camiler Haftası, Sinop, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 01:01 Kaynak: İHA
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