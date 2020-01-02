Sinop'ta camilerde kurulan sabitlenmiş sıralar kaldırıldı - Son Dakika

Sinop'ta camilerde kurulan sabitlenmiş sıralar kaldırıldı.

İl Müftüsü Hayri Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan genelgenin ardından il genelindeki tüm camilerde sabitlenmiş sıraların kaldırıldığını ve gerekli düzenlemelerin yapıldığını söyledi.

Uygulamaya vatandaşların sağduyu ile yaklaştıklarını vurgulayan Çelik, şöyle konuştu:

"Diyanet İşleri Başkanlığının sabit oturakların kaldırılması hususundaki genelgesi doğrultusunda ilimizde sabit oturakları kaldırdık. Cemaatimize buradan teşekkür ediyorum. 'Madem devletimiz, dinimiz bunu emrediyor, başımız gözümüz üzerine' dediler. Biz de bunları il genelinde bulunan camilerimizden kaldırdık. Şimdi herkes bireysel olarak taburelerini getiriyor, cemaate uyum sağlayarak namazlarını kılıyorlar. Rabbim birlik ve beraberliğimizi bozmasın. "