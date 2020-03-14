Sinop'ta camilerde ortak kullanılan tespihler kaldırıldı - Son Dakika
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Sinop'ta camilerde ortak kullanılan tespihler kaldırıldı

12 dakika önce

Sinop Müftülüğünce yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında camilerde bulunan ve ortak kullanılan tespihler toplatıldı.

Sinop'ta camilerde ortak kullanılan tespihler kaldırıldı, System.String[]

Sinop Müftülüğünce yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında camilerde bulunan ve ortak kullanılan tespihler toplatıldı.

Sinop Müftülüğü, Diyanet İşleri Başkanlığının tavsiyesi doğrultusunda koronavirüs nedeniyle vatandaşları tokalaşma, kucaklaşma gibi davranışlardan kaçınmaları yönünde bilgilendirilirken, camilerde bulunan ve ortak kullanılan tespihlerin de toplatılması kararını aldı.

Sinop Müftüsü Hayri Çelik, AA muhabirine, Müftülük olarak Diyanet İşleri Başkanlığının talimatıyla camilerde tokalaşma, birbirine yakınlaşma, sarılma gibi durumların yapılmaması yönünde cemaatin bilgilendirildiğini söyledi.

İl genelindeki tüm camilerde tespihleri toplattıklarını belirten Çelik, "Herkesin kullandığı tespihlere virüs bulaşabilir endişesiyle bu kararı aldık. Cemaatimizi hijyen açısından tespihlerini evden getirmeleri yönünde bilgilendirdik. Eğer tespih yoksa parmaklarını tespih olarak kullanabilirler." dedi.

Cemaati abdestlerini de evlerinde almaları yönünde bilgilendirdiklerini anlatan Çelik, şunları kaydetti:

"Çünkü kullandığı lavabolar umuma açık olduğundan hastalık ve virüs kapabilirler. Müftülük olarak camilere gelen cemaatimizin hastalık ve virüslere bulaşmadan sağlıklı şekilde ibadet yapmaları için elimizden geldiği kadar gayret etmeye çalışıyoruz. Bunun dışında 65 yaş üstü hasta, kronik rahatsızlığı ve ateşi olanlara da evlerinde namaz kılmalarını tavsiye ediyoruz."

Diyanet İşleri Başkanlığı, Müftülük, Sinop, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 12:10 Kaynak: AA
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